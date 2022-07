Dal 2018, zero presenze: Machach lascia definitivamente il Napoli e va in Grecia

Quattro anni e mezzo e zero presenze in gare ufficiali con la maglia del Napoli. Zinédine Machach lascia definitivamente il club azzurro, con cui sarebbe stato legato da un altro anno di contratto, per legarsi definitivamente allo Ionikos di Nikaia, club della "Souper Ligka" greca che, ironia della sorte, gioca le sue partite casalinghe allo stadio "Neapoli".