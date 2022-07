Napoli, Maggio esclude Koulibaly alla Juve: "Resti a vita"

"Mi dispiacerebbe se Kalidou dovesse andare via - ha ammesso Maggio -. Se dovesse accadere, comunque, non credo proprio che Koulibaly andrà alla Juve . Spero resti a Napoli e credo dipenda molto dalle mosse della società perché lui è ormai un partenopeo adottivo, mi auguro resti a vita a Napoli ". Su Mertens, appena svincolato dal Napoli , Maggio è ancora possibilista: "Spero ci sia margine per rinnovare con il Napoli, il fatto che Dries possa lasciare la maglia azzurra fa riflettere".

Maggio su Di Lorenzo: "È diventato un punto di riferimento"

L'ex terzino azzurro ha speso parole d'elogio per l'attuale esterno destro dei partenopei, Di Lorenzo: "Giovanni è cresciuto molto, il fatto di affrontare competizioni importanti in Europa lo ha aiutato, anche in Nazionale è un punto di riferimento, uno dei giocatori che può fare più ruoli, è duttile, e lavora molto, e Spalletti sicuramente ne è entusiasta".

Maggio: "Lo scudetto? Ci avevo fatto la bocca"

L'ex azzurro si è anche espresso sullo scorso campionato del Napoli: "Peccato per lo scudetto, si poteva vincere. Per quanto mi riguarda però guardo il bicchiere mezzo pieno perché il raggiungimento della Champions è stato un grande traguardo, mi auguro presto si vinca... Onestamente ci avevo fatto la bocca, ma nell’ultimo mese e mezzo qualcosa è venuto a mancare. Ci credevo, un po’ come ci credevamo noi nell’anno dei 91 punti".