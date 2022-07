Ametrano: Napoli, sarà terremoto se partono Koulibaly e Mertens

NAPOLI - "Fabian Ruiz? Per me deve giocare fino all'ultimo minuto, lo ha dimostrato anche il Milan con Kessié che ha dato tutto per la maglia rossonera. Queste situazioni sono spiacevoli e ledono il gruppo. Il Napoli dovrebbe chiarire le posizioni con i suoi senatori prima dell'inizio della stagione". Lo ha dichiarato, a 1 Station Radio, Raffaele Ametrano, allenatore ed ex calciatore, fra le tante, di Napoli e Juventus: "Eventuale cessione di Koulibaly? Per ogni allenatore perdere questo calciatore sarebbe un grande danno. Oltre all'aspetto tecnico, è anche un pezzo di anima di questo Napoli, del miglior Napoli della storia post Maradona. Vale lo stesso discorso per Mertens, secondo me. Se dovessero andare via questi campioni, potrebbe innescarsi una reazione a catena nella rosa. Oltre all'ingaggio, i calciatori vogliono anche il progetto, e perdere colleghi di questo calibro può causare un terremoto".

Il Napoli sembra in involuzione "Dall'esterno arriva un messaggio non proprio positivo, con calciatori scontenti e confusione, ma bisognerebbe sapere cos'hanno in testa presidente e dirigenti per il futuro del Napoli. In questo momento, da questo punto di vista, il club sembra un po' in involuzione. Olivera e Kvaratskhelia? Non li conosco, ma so che quando vieni dall'estero devi ambientarti in Serie A. Ci vorrà un po' di tempo per capire il valore effettivo di questi calciatori. La garanzia del Napoli è Spalletti, esperto e che ha già affrontato situazioni del genere". Battuta sulla Salernitana: "Mi piace il nuovo direttore sportivo, mi auguro che si salvino con meno patemi rispetto alla scorsa stagione, perché se lo meritano e glielo auguro". E poi spazio all'altra ex squadra di Ametrano, la Juve: "Pogba è ancora giovane, conosce già Allegri e sono sicuro farà bene. Di Maria bisogna capire con quali motivazioni arriverà. Una cosa è certa: la Juve si sta affidando a calciatori esperti, dunque ha abbandonato la strada che punta sui giovani. Zaniolo alla Juve? Beh, sarebbe un gran colpo, nonostante i due gravi infortuni. Un grandissimo calciatore, giovane con già tanta esperienza. Sarebbe un ottimo colpo. De Ligt? Se lo vendono realmente a 120mln, fanno un affare. All'Ajax ha dimostrato quel valore, ma in maglia bianconera, sinceramente, no. Ha avuto delle difficoltà in Serie A, come capita un po' a tutti, mentre in Olanda era capitano a diciotto anni. Poi, con quei soldi puoi fare uno squadrone".