Porzio: “Koulibaly da tenere anche se poi lo perdi a 0, Mertens ha 35 anni...”

Un Napoli che oggi parte per il ritiro, ma che ha diversi grattacapi ancora da risolvere in sede di calciomercato. Ci sono giocatori che hanno visto scadere il loro contratto, così come leader che sono appetiti da squadre italiane ed europee di primo livello. A dare la sua opinione, a Radio Kiss Kiss Napoli, è il pallanuotista Franco Porzio.