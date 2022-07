Napoli: Politano spinge per il Valencia, rilanciata l'offerta

Matteo Politano in pressing sul Napoli per il trasferimento a Valencia . Dopo una prima offerta del club spagnolo respinta nelle scorse settimane, gli iberici sono pronti a rifarsi sotto e trovano la sponda dell'attaccante azzurro, deciso a cambiare aria.

Napoli: Politano vuole andare da Gattuso, agente al lavoro

Politano ha raggiunto il ritiro di Dimaro domenica sera, ma il suo futuro è lontano dalla società partenopea. Il suo agente è al lavoro per trovare una soluzione definitiva per il suo trasferimento al Valencia, dove ritroverebbe il suo ex tecnico Gennaro Gattuso, e per fare chiarezza ha chiesto un incontro con il direttore sportivo del club campano Giuntoli.