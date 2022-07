Koulibaly al Chelsea, ci siamo: il difensore in viaggio verso Londra

Ormai si attende solo l'annuncio ufficiale: Kalidou Koulibaly sta per diventare a tutti gli effetti un calciatore del Chelsea. Il difensore è atteso in serata a Londra per la firma del contratto. Domani sono invece in programma le visite mediche con il club inglese. Ieri il tecnico degli azzurri Luciano Spalletti aveva spiegato alla squadra l'evoluzione della trattativa, che si è conclusa dopo l'incontro tra il presidente De Laurentiis e Fali Ramadani, nella doppia versione di manager del calciatore e intermediario del club inglese.