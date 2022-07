Nista: “Meret? Diverso affiancargli Kepa o Keylor Navas”

Potrebbe essere l'anno di Alex Meret, anche se il Napoli è alla ricerca di un altro portiere da affiancargli. Partito David Ospina, al momento l'italiano è titolare indiscusso e, secondo l'ex preparatore azzurro dei portieri Alessandro Nista, la scelta sarebbe giusta: “Alex non è esuberante, ma non soffre la piazza. Siamo sempre partiti per puntare su di lui, ma i problemi fisici lo hanno limitato”. A Kiss Kiss Napoli, l'ex portiere ha spiegato: “Meret? Dobbiamo aspettare il campo, ma ha le potenzialità per essere protagonista assoluto”.

Nista: “Con Ospina siamo stati fortunati” Nista va contro alcuni giudizi che sono stati dati: “Ho letto qualche volta che non ha avuto la maglia da titolare, ma quando sono stato a Napoli non era la realtà delle cose: siamo sempre partiti con l'idea di puntare su Alex, poi ha avuto problematiche fisiche che non gli hanno permesso di avere continuità, e abbiamo avuto la fortuna di trovare un portiere come Ospina, che ha dimostrato la bontà della scelta e le sue qualità da numero uno e da leader nello spogliatoio”.