Ostigard: "Ho voluto fortemente il Napoli. Giocherò dove vorrà Spalletti"

Napoli-Ostigard, il retroscena sulla trattativa

Il difensore norvegese ex Genoa non ha nascosto l'emozione per la firma con il club azzurro, per poi entrare subito nel dettaglio del proprio ruolo: "Ho giocato un anno al Genoa, conosco già la Serie A e sono contento di essere rimasto in Italia, ma il Napoli è diverso. Per me essere qui è un sogno, appena ho saputo che mi volevano non ho preso in considerazione altre richieste. Koulibaly? Non sono venuto per sostituirlo, è un grande calciatore, ma sono me stesso e darò il massimo. Per quanto riguarda il ruolo l'anno scorso ho giocato sia a destra che a sinistra, non è un problema, deciderà il mister”.