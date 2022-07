Inler consiglia il Napoli: "Kim è un leone, va preso subito"

In casa Napoli il casting per il dopo Koulibaly è ancora apertissimo e vede Kim Min-Jae tra i profili più apprezzati da società e allenatore. Poche ore dopo la cessione di Koulibaly al Chelsea Luciano Spalletti, a margine del primo test stagionale contro l’Anaune, aveva espresso pubblicamente il proprio gradimento per il centrale sudcoreano del Fenerbahce, per il quale è in corso un testa a testa con il Rennes.

Napoli, Hamsik e Inler esaltano Kim Min-Jae A promuovere il possibile nuovo acquisto del Napoli era stato anche Marek Hamsik, che ha affrontato Kim da avversario con il Trabzonspor nel campionato turco e sulla stessa lunghezza d’onda si è posto Gokhan Inler. Anche il centrocampista svizzero milita in Turchia, nell’Adana Demirpor in cui gioca anche Mario Balotelli e che sarà avversario del Napoli in un’amichevole in programma il 27 luglio a Castel di Sangro.