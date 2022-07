Napoli, Hirving Lozano cambia agente

L’esterno messicano sta faticando agli ordini del tecnico toscano nel ritiro di Castel di Sangro, ma ha nel frattempo comunicato un’importante novità, ovvero l’identità dei nuovi agenti. Dopo la scomparsa di Mino Raiola l’ex Psv, a differenza di altri colleghi come Matthijs De Ligt o Paul Pogba , ha deciso di non restare nella scuderia del compianto manager, ora curata dall’avvocato Rafaela Pimenta , passando all' Unique Sports Group .

Napoli, Lozano a caccia di una maglia da titolare

A dare l’annuncio via Twitter è stata la stessa agenzia con sede in Inghilterra e uffici anche in Germania, che segue anche giocatori come Reece James, Dayot Upamecano e Hakan Calhanoglu come annunciato dall'agenzia stessa su Twitter: "Siamo fieri di cominciare la settimana annunciando che Lozano è entrato a far parte della famiglia Unique" si legge. Lozano, classe '95, atteso protagonista del Mondiale in Qatar con il Messico, ha concluso in crescendo la scorsa stagione con il Napoli e si candida ad un ruolo da protagonista con un minutaggio superiore dopo la partenza di Lorenzo Insigne, nonostante l'ottimo impatto avuto da Khvicha Kvaratskhelia.