Raspadori, il Napoli e l'idolo Aguero: il sogno di Spalletti può diventare realtà

Giacomo Raspadori è il sogno del Napoli. Di tutti: piace a De Laurentiis, al ds Giuntoli e a Spalletti. Tutti, appunto. Il problema, al momento, è che piace anche al Sassuolo, soprattutto dopo le cessioni di Boga all'Atalanta (a gennaio) e Scamacca al West Ham. L'ad del club emiliano, Giovanni Carnevali, ha però spiegato un fondamentale concetto di fondo: "Non abbiamo bisogno di vendere, anche se non è semplice frenare un calciatore che ha ambizioni: Raspadori ha una richiesta dal Napoli, vediamo come finirà nei prossimi giorni". Il valore è 30 milioni di euro e per investire serve una cessione: di Zielinski, nel mirino del solito West Ham.