Napoli, Marino su Deulofeu: "Per lui momento giusto per il salto di qualità"

Marino apre le porte a una partenza del 10: "È il momento giusto"

Il Napoli aveva altre operazioni da concludere, ma ora potrebbe ributtarsi su Deulofeu dopo le dichiarazioni di Marino, che di fatto ha aperto a una possibile partenza del numero 10 spagnolo.

Vi fornimao di seguito le sue dichiarazioni, riportate da Eurosport:

"Con Deulofeu c’è un rapporto ottimo, lui è felicissimo di stare a Udine, in un contesto positivo per lui. Ci siamo capiti a livello gestionale ed empatico, credo sia giusto se arriverà un’offerta importante concedergli un salto di qualità alla sua età, sarebbe il momento giusto. Ma se dovesse rimanere sarebbe un regalo, saremmo felicissimi".

Quale sarà il futuro di Deulofeu?

Difficile al momento pensare a quale sarà il futuro dell'ex Milan. Il Napoli, nelle prime fasi di mercato, lo aveva messo in cima alla lista dei desideri per la fascia dopo la partenza di Lorenzo Insigne al Toronto.

Col passare dei giorni è arrivato a Napoli Khvicha Kvaratskhelia, e nelle ultime ore si sta facendo largo la candidatura di Giacomo Raspadori come prima scelta per l'attacco.

Dunque, al momento, Deulofeu non sembra più in cima alla lista del Napoli, ma queste dichiarazioni di Marino potrebbero farlo tornare in corsa.