"Il Galatasaray chiede uno sconto a Mertens, trattativa avanzata"

Mertens: le alternative al Galatasaray

Oltre alla pista Galatasaray, sempre più in discesa, Mertens sta valutando l'opzione Medio Oriente (è stato contattato da diversi club arabi) e in passato ha ricevuto un'offerta da Bali. "Questa città mi ha adottato, amato e sostenuto - ha detto Mertens nel suo video-messaggio al Napoli -. I record e le vittorie saranno nei libri, ma le persone saranno sempre nel mio cuore e sono molto felice del fatto che mio figlio Ciro sia nato qui. Per 9 anni Napoli è stata la mia terra, la città è diventata parte di me e ho deciso di tenere la mia casa sul Golfo. Posso solo ringraziare tutti: la mia partenza non s'è definita come avrei voluto ma per me non è un addio, è solo un arrivederci".