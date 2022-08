Raspadori al Napoli: due ore di vertice fra De Laurentiis e Carnevali

CASTEL DI SANGRO -È entrata nel vivo la trattativa per portare Giacomo Raspadori al Napoli . Nel ritiro azzurro di Castel di Sangro c'è stato un incontro di due ore fra l'ad Giovanni Carnevali e il ds Giovanni Rossi con il presidente Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli dell'attaccante del Sassuolo , obiettivo primario dell'attacco di Spalletti. Ancora non si è arrivati alla fumata bianca, ma c'è la sensazione che la trattativa possa avere presto un epilogo positivo.

L'offerta del Napoli e la richiesta del Sassuolo per Raspadori

Raspadori è il prediletto di Spalletti, l'uomo dell'all-in. Il Sassuolo chiede 35 milioni, l'offerta del Napoli arriva a 30 pagabili in più esercizi, meglio se in tre (con una formula tipo Locatelli). Le parti sono piuttosto vicine, il gap si può colmare. Per il giocatore, che si è promesso al Napoli, è già pronto un contratto quinquennale da 2,5 milioni a stagione più bonus.