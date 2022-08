Mertens e Torreira al Galatasaray: l'indizio arriva dai social

Sale l'attesa in Turchia per l'approdo di Dries Mertens e Lucas Torreira al Galatasaray . Il club di Istanbul ha pubblicato un post "cifrato" sul suo account Twitter che prelude all'arrivo in serata dell'ex attaccante del Napoli e dell'ex centrocampista della Sampdoria .

Mertens e Torreira al Galatasaray, gli indizi social

Il club turco ha pubblicato gli emoticon di una clessidra, di un sole (la bandiera dell'Uruguay) e di una lingua (l'esultanza di Dries Mertens), e ha postato il video di una schermata di un telefono con i vari fusi orari di Bruxelles, Milano e Istanbul, le varie tappe del volo che in serata arriverà nella Capitale turca. I due giocatori sono entrambi attesi in serata, e per loro è previsto subito un bagno di folla. Nei prossimi giorni in programma le visite mediche e la firma del contratto.