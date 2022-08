Francia già pazza di Fabian Ruiz: "I tifosi si innamoreranno presto del suo sinistro"

A Parigi è già scoppiata la Fabian Ruiz-mania. Magari non, almeno il momento, all’interno della tifoseria del Psg, ma la stampa francese non ha esitato nell’iniziare ad analizzare le caratteristiche tecniche del centrocampista spagnolo che sembra a un passo dal passare dal Napoli al campioni di Francia.

La Francia scopre Fabian Ruiz Il paragone più illustre, stando almeno alla lunga retrospettiva che a Ruiz è stata dedicata da 'Rmc Sport', è quello con Marco Verratti. In comune con il centrocampista pescarese, Fabian ha la ridotta esperienza con la quale si sta per affacciare ad una realtà ambiziosa come quella del Psg: se infatti Verratti non aveva addirittura neppure mai debuttato in Serie A (caratteristica che possiede ovviamente tuttora...), Ruiz ha finora goduto quasi esclusivamente della vetrina della Serie A italiana, seppure per quattro stagioni, alla quale aggiungere la manciata di presenze con la nazionale maggiore spagnola e in Champions League con gli azzurri.

"Le caratteristiche di Fabian Ruiz che possono fare comodo al Psg" Eppure, “Se vi siete innamorati del piede destro di Verratti, lo farete presto del sinistro di Fabian Ruiz" ha sentenziato Johann Crochet, esperto di calcio italiano per 'RMC Sport'. Un altro dato rimarcato è quello che riguarda la facilità di Ruiz nel cercare e trovare la porta dalla distanza: non sono infatti passati inosservati i suoi sei gol segnati da fuori area nello scorso campionato, più di qualsiasi altro giocatore del campionato, e il primo posto nella media dei passaggi riusciti per 90 minuti, tra i giocatori con almeno 20 presenze (74).