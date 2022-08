Napoli, Raspadori non brilla: errore fatale, Sassuolo fuori dalla Coppa Italia

Blackout Raspadori, Sassuolo fuori dalla Coppa Italia

La squadra di Alessio Dionisi è uscita sconfitta per 3-2 nel sentitissimo derby contro il Modena neopromosso in Serie B giocato al "Braglia" e l’attaccante bolognese, schierato a sorpresa da titolare e rimasto in campo fino alla fine della partita, non ha brillato, come e più rispetto ai compagni di squadra. In una formazione parsa fin dall’inizio poco concentrata e meno pronta atleticamente rispetto agli avversari, infatti, proprio un incredibile svarione di Raspadori ha spianato la strada al vantaggio dei canarini: il retropassaggio dell’attaccante al 12’ ha trovato completamente impreparato il resto della squadra, dai centrocampisti ai centrali difensivi, che hanno permesso all’ex Falcinelli di avanzare indisturbato fino al limite dell’area per poi scagliare il destro che, con la deviazione di Ayhan, ha spiazzato Consigli.