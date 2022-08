Carnevali: "Raspadori al Napoli? Trattativa da chiudere a breve"

" Giacomo Raspadori al Napoli ? L'accordo non è lontano. Spero si chiuda tutto nei prossimi giorni". Così Giovanni Carnevali , amministratore delegato del Sassuolo , ha parlato ai microfoni di Sportmediaset, a margine del match di Coppa Italia coinciso con l'inattesa sconfitta per 3 a 2 nel derby contro il Modena .

Carnevali ha argomentato: "Vorremmo che la trattativa si concludesse positivamente entro la prima giornata di campionato. Parliamo da giorni col Napoli: vediamo cos si potrà fare. Dal canto nostro, terremmo volentieri il giocatore, ma siamo consapevoli che Giacomo voglia andare in un grande club. Ci andrà però alle giuste condizioni. Non è una trattativa semplice. Esiste un tempo in cui dobbiamo chiuderla, ed è di pochi giorni".

Napoli e Raspadori: l'attaccante del futuro per il club azzurro

Giacomo Raspadori ha giocato per tutti i 95' del match contro i canarini, senza tuttavia andare a segno ma, anzi, riusltando decisivo in negativo, con un retropassaggio malandrino, in occasione della prima rete avversaria. Nella scorsa stagione, l'attaccante di Bentivoglio, classe 200, ha messo a segno 10 reti in Serie A su 36 gettoni di presenza ed è ormai stabilmente nel giro della Nazionale di Roberto Mancini.