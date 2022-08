Da Szoboszlai a Nandez: la lista di Giuntoli per il centrocampo del Napoli

NAPOLI - Si fa in fretta a dire centrocampista: ma come cercarlo, e dove inserirlo, in una squadra che perde Fabian Ruiz e cerca ancora di allestire un futuro? Aaa cercasi mediano ma di costruzione, un uomo che sappia palleggiare, che sia persino ingannevole con la sua lentezza perché fondamentalmente è la velocità di calcio e di pensiero che fa la differenza. Ci sono venticinque milioni di buoni motivi per industriarsi a inseguire un profilo diverso nella sua autorevolezza ma pur sempre un uomo che sappia fungere da ispiratore d’un calcio che avrà bisogno di ritmi e di tempi, di verticalità e di padronanza delle situazioni, anche le più scabrose. Fabian Ruiz ci ha messo, in quattro anni, la sua versatilità, è stato davanti alla difesa, esterno di destra o di sinistra, ha giocato a due o anche a tre ed ha fatto pure la sottopunta: che le statistiche aggiungano 22 reti e 15 assist diviene un dettaglio, perché la centralità della sua idea - spesso imprevedibile - è diventata lampante.

Fabian Ruiz, la decisione Fabian Ruiz ha smesso di pensare, non aspetterà di andare in scadenza per vestirsi di bianco con il Real Madrid, ha detto sì al quinquennale da cinque milioni netti con il Psg: adesso tocca ai club trovare l’accordo che in realtà ci sarebbe, perché i 25 milioni (più uno di bonus) al Napoli andrebbero bene, ma bisogna discutere di Keylor Navas, del biennale, della percentuale di stipendio e di tutto quello che si sa. Quando Fabian partirà, Spalletti avrà bisogno di un altro interprete in un ruolo fondamentale, il «socio» di Lobotka che nel caso faccia da alter ego, e la scelta va indirizzata in anticipo.

Szoboszlai, chi è Il Napoli, tempo fa, s’era invaghito di Dominik Szoboszlai (22), 38 presenze e 10 gol in Bundesliga con il Lipsia: costa una cifra, non meno di 25 milioni di euro, ma per caratteristiche, spessore, intelligenza è il calciatore multitasking che potrebbe risolvere la questione e consentire di sviluppare il «Progetto». Szoboszlai è in quella lista redatta da Giuntoli e da Micheli, ds e capo area scouting, che guardano all’estero ma anche in Italia, dove c’è un «range» che convince e anche no: Antonino Barak (27) vive di strappi, d’allunghi, di lavoro visibile o anche oscuro, ma ha meno capacità d’aggregazione, è un interno che si sarebbe preso il Napoli - lui o Lo Celso - se fosse partito Zielinski, che ha detto di no al West Ham ma resta pericolosamente sul crinale di un mercato che non concede certezza. Basta una telefonata per ritrovarsi di nuovo in ballo.