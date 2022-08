Carnevali su Raspadori: "Nessuna novità. Dobbiamo parlare col Napoli"

L'eliminazione nel primo turno di Coppa Italia ad opera del Modena, non rallenta le operazioni di mercato del Sassuolo. Il club emiliano è in trattativa con il Napoli per Giacomo Raspadori. "Al momento non ci sono novità - ha dichiarato Giovanni Carnevali, amministratore delegato del club ai microfoni di Sky Sport -. Cosa manca? Dobbiamo ancora parlare col Napoli".