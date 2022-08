Napoli, Sirigu è ufficiale: l'annuncio di De Laurentiis

De Laurentiis annuncia Sirigu, Contini via in prestito

"Benvenuto Salvatore!": come da tradizione, De Laurentiis ha voluto annunciare il giocatore, che mercoledì si è allenato da solo a Castel Volturno in attesa della nota ufficiale della società. Sirigu ha firmato un contratto di un anno con opzione per la stagione successiva e guadagnerà circa 700mila euro. A fargli posto nella rosa azzurra Nikita Contini, ceduto in prestito alla Sampdoria, come comunicato dal club: "La SSC Napoli comunica di aver ceduto in prestito all'UC Sampdoria le prestazioni sportive del calciatore Nikita Contini".