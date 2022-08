Napoli, Edoardo De Laurentiis: "Navas è forte e ha vinto tanto"

Il vicepresidente del Napoli Edoardo De Laurentiis in un'intervista a Teletica.com si è espresso sul possibile arrivo in Campania del portiere del Paris Saint Germain Keylor Navas.

"Tutto il mondo sa che Keylor Navas è un portiere molto forte - ha dichiarato De Laurentiis -, che ha vinto tanti titoli. Stiamo parlando con tanti club, Chelsea, Manchester, Real Madrid, Barcellona, perché ci sono giocatori a cui piace il Napoli . Vedremo, il mercato è aperto fino a settembre". Navas, dato in partenza dal Psg dopo la scelta di Galtier di puntare su Gianluigi Donnarumma, secondo le indiscrezioni è in arrivo a Napoli nell'ambito della trattativa che porterà invece Fabian Ruiz a Parigi.

Napoli, Edo De Laurentiis: "Cerchiamo un portiere"

De Laurentiis è stato interrogato anche su possibili scadenze in merito alla situazione portieri: "Non ci sono scadenze, per ora abbiamo Meret e Sirigu, ci sono loro, poi vedremo. È normale che il Napoli debba completare la squadra, dobbiamo cercare un attaccante ed un portiere".