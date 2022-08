Galtier: "Navas non vuole fare il secondo, ci sono club interessati"

Il tecnico del Paris Saint Germain Christophe Galtier in conferenza stampa ha parlato dello spinoso caso di Keylor Navas , che dopo un anno in cui si è alternato a Gianluigi Donnarumma è ora il portiere di riserva dei campioni di Francia: "Non accetta di fare il secondo".

Navas, Galtier: "So che ci sono club interessati"

"Navas è un grande giocatore che va rispettato - ha spiegato Galtier -. Non accetta di fare il numero 2, per fortuna, e so che ha attirato l'interesse di alcune squadre. Se ne andrà? Vedremo, in allenamento si comporta come un grandissimo professionista". Keylor Navas secondo le indiscrezioni è molto vicino al Napoli: potrebbe arrivare in azzurro nell'ambito dell'operazione che porterà Fabian Ruiz al Psg.