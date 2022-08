Bivio Napoli per il 4-2-3-1: i tre nomi per sostituire Fabian Ruiz

CASTEL VOLTURNO - Ci vorrebbero poteri paranormali, una percezione extra-sensoriale, per riuscire a interpretare il calcio mercato: e quando poi esiste tempo, che consente di perderne anche un po’, il rischio di smarrirsi nel mercato e scoprire d’essere finiti in un labirinto è assai serio. Il Napoli guarda ovunque, avanti (per Raspadori), in mezzo (per Ndombele, Barak o Szoboszlai), anche un po’ dietro, ma poco (per Navas e Kepa) perché lì ci sono due portieri che, pur tra l’equivoco d’una gestione assai bizzarra su Meret, offrono comunque ed entrambi garanzie. Ma la priorità, a questo punto, va definita: in teoria, e anche in pratica, si chiama Jack Raspadori, che il Sassuolo a trentatrè milioni di euro non vorrebbe cedere e adesso dovrà delle risposte a trentacinque (trenta di base fissa, il resto in bonus). Ma per non starsene con le mani in mano e continuare a sbirciare, Giuntoli perlustra e immagina il piano-B.