Carnevali: "Il mercato falsa il campionato. Raspadori andrà via alle nostre condizioni"

Carnevali: "Raspadori è destabilizzato dalle voci"

La decisione di Alessio Dionisi di non avvalersi, almeno in avvio, delle prestazioni dell’attaccante oggetto del desiderio del Napoli è stata commentata dall’amministratore delegato degli emiliani Giovanni Carnevali, che ai microfoni di 'DAZN' ha fatto il punto sulla trattativa con gli azzurri, esprimendo però anche il proprio disappunto per un’operazione che strapperà ai neroverdi un punto di forza a stagione iniziata: “Raspadori è un ragazzo giovane e un professionista esemplare, tra l’altro ha sempre svolto allenamenti perfetti in questi giorni, ma è inutile nascondere che sentire queste voci per un ragazzo del 2000 può essere destabilizzante. Il mister ha fatto le sue scelte, c’è una trattativa in corso, ma al momento è in stallo”.