Napoli, Raspadori è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche

Giornata di affari fatti e ufficializzati e di viste mediche in casa Napoli, tra ufficializzazioni, quella di Giovanni Simeone e affari ormai in dirittura, quelli di Tanguy Ndombele e Giacomo Raspadori .

Napoli, Raspadori a Roma per le visite mediche

La trattativa per l'attaccante bolognese del Sassuolo ha subito un'accelerazione tra mercoledì sera e giovedì mattina, che ha permesso al giocatore di mettersi in viaggio per Roma, dove presso Villa Stuart il campione di Euro 2020 si sta sottoponendo alle visite mediche. Piuttosto complessi i numeri della trattativa tra Napoli e Sassuolo per Giacomo Raspadori, ma alla fine l'intesa è stata raggiunta e sono stati firmati i documenti per permettere a Raspadori di viaggiare in direzione Roma.