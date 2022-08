Navas salta il Lilla: segnale per il Napoli

NAPOLI - Tutto su Keylor Navas che resta l'ultimo colpo in programma, dai costi elevatissimi, per completare un mercato in cui il Napoli ha prima giocato d'anticipo, poi s'è fermato a riflettere e infine ha ripreso la sua corsa. Mancherebbe un portiere, lo ha confermato Spalletti pur senza dirlo esplicitamente, e la vera grande opportunità porta a Parigi, è l'esperto numero uno ormai riserva di Donnarumma che avverte il senso di smarrimento dopo essere diventato dodicesimo senza neppure fascia da capitano e ha già saputo dell'interesse del Napoli aprendo al trasferimento in Italia a patto di non dover rinunciare all'alto stipendio che il Psg gli dovrà riconoscere per le prossime due stagioni. Navas, intanto, non è stato convocato per la sfida di questa sera contro il Lilla, ufficialmente per «dolori lombari da valutare nelle prossime 48 ore», ma è chiaro che in questi casi c'è di mezzo anche il mercato e certe voci che possono disturbare.

De Laurentiis ci prova Il Napoli lavora su due fronti, parla col Psg (anche di Fabian) e dialoga con l'entourage di Navas, che a Parigi guadagna nove milioni a stagione ed è legato al club da un contratto in scadenza nel 2024. De Laurentiis ha già incassato la disponibilità del portiere a trasferirsi e - come accaduto per Simeone, Ndombele e Raspadori - fa leva sulla volontà del calciatore per provare a chiudere l'operazione. Con una sottile differenza: l'unico ostacolo è economico. Bisogna accordarsi. Navas può trasferirsi al Napoli in prestito secco, ma il Psg dovrà coprire gran parte dell'ingaggio, oppure può arrivare da svincolato, firmando un biennale, rivedendo le cifre dello stipendio (per la tassazione il Napoli potrà sfruttare il Decreto Crescita), ma solo dopo aver ricevuto una buonuscita dal Psg per colmare la differenza tra vecchio e nuovo ingaggio. Sembra essere questa la soluzione ideale per tutti: per il Psg che si libererebbe di uno stipendio pesante, per il Napoli che si assicurerebbe Navas a medio periodo, per il portiere che ripartirebbe al tramonto della sua carriera in una piazza dove tornerebbe a essere protagonista dopo l'alternanza che poco ha gradito con Donnarumma. Ma questa è anche la soluzione per la quale bisognerà pazientare di più dato che il Napoli, che la sua offerta al calciatore l'ha riformulata, dovrà sperare che arrivi l’intesa tra Psg e Navas.