Giuntoli: "Fabian? Vogliamo solo giocatori che pensino al campo"

Fabian Ruiz-Navas, Giuntoli fa il punto

Il mercato del Napoli però non è finito. Fabian Ruiz è in uscita, mentre sulla trattativa con il Psg per Keylor Navas Giuntoli non si sbilancia: "Fabian Ruiz è sul mercato perché vogliamo avere in rosa solo giocatori interessati al campo, c'è un interessamento del Psg, ma anche se dovesse partire la nostra rosa è di qualità. Per il resto siamo in alto mare, abbiamo già due portieri molto forti, come ha detto Spalletti".