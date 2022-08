Iezzo promuove Meret: "Dà ampie garanzie. Kvaratskhelia? Forte, ma è giovane"

Napoli, il futuro di Meret è ancora in bilico

L’ex portiere di Udinese e Spal, infatti, sembrava destinato a dire addio alla maglia azzurra prima dell’inizio della Serie A, vista la trattativa con lo Spezia sfumata in extremis, o comunque a fare spazio ad un portiere più in linea con i principi di gioco di Luciano Spalletti, ipotesi che è ancora in piedi, vista la trattativa con il Psg per Keylor Navas, ma che tarda a concretizzarsi. Per questo, nonostante il tesseramento dI Salvatore Sirigu, Meret si è visto rinnovare la fiducia del tecnico toscano, disimpegnandosi bene tanto al Bentegodi, nonostante i due gol incassati, quanto al Maradona contro i brianzoli.