"Keylor Navas al Napoli, trattativa no stop con il Psg"

Napoli e Paris Saint Germain sono in contatto continuo per il portiere Keylor Navas. A svelarlo è l'Equipe. Non preoccupa neanche – e comunque non è mai stato un problema per la trattativa – la leggera lombalgia di cui soffre il giocatore del Costarica che, a causa di questo acciacco (ma era comunque squalificato), ha saltato la trasferta di domenica scorsa con il Lille, vinta agevolmente da Neymar e compagni con il punteggio di 7-1.

“Keylor Navas torna ad allenarsi in settimana” In settimana, Navas dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo guidato dall'allenatore Christophe Galtier. Oggi il costaricano è stato sottoposto a ulteriori esami per verificare le condizioni della schiena. Sarà di nuovo al campo di allenamento entro il prossimo weekend, a meno che non si concretizzi entro questa data il trasferimento a Napoli.