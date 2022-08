Fabian Ruiz, la sorella è a Parigi: Psg sempre più vicino

Fabian Ruiz, la sorella Yamila a Parigi: vacanze o mercato?

Yamila Ruiz ha pubblicato sul suo profilo un video dell'Arco di Trionfo, della Torre Eiffel, e di alcuni scorci della Capitale francese: quelle che sembrano le immagini di una vacanza innocente alimentano invece le indiscrezioni che avvicinano sempre di più il Psg al centrocampista del Napoli. Fabian Ruiz non è stato convocato nelle prime due gare di campionato degli azzurri, e ormai vive da separato in casa a Castel Volturno, dove sta svolgendo tutti i giorni allenamenti individuali. Il suo trasferimento potrebbe essere legato all'arrivo in Italia di Keylor Navas, proprio dal club capitolino.