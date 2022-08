Navas torna ad allenarsi, i tifosi azzurri "invadono" i suoi profili social

Psg, Navas torna ad allenarsi

Dopo il leggero fastidio alla zona lombare che gli ha impedito di rientrare tra i convocati del tecnico del Psg Christophe Galtier, stravinta 7-1 sul campo del Lille, il portiere costaricense è tornato a fare capolino al centro di allenamento del Paris, come testimoniato da un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. “Feliz de volver!!!” ha scritto Navas come didascalia di una foto che lo ritrae impegnato in uno spettacolare intervento in tuffo laterale, con due emoticons “muscolari” a certificare la felicità per aver superato il problema fisico che aveva portato alla temporanea promozione di Sergio Rico nel ruolo di vice Donnarumma per la gara contro il Lille, scenario che potrebbe diventare definitivo in casa Psg qualora si concretizzasse la cessione di Navas al Napoli.