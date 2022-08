"Il Psg non metterà fuori rosa Navas e Paredes in caso di permanenza"

Un mese dopo l’elenco è ancora piuttosto lungo e le cessioni già concretizzate si contano sulle dita di una mano, al punto che all’interno della società si sta facendo largo la consapevolezza di dover affrontare almeno la prima parte della stagione con diversi elementi non desiderati ancora a libro paga, tra i quali potrebbero rientrare Julian Draxler e Mauro Icardi , che secondo quanto riportato da 'Rmc Sport' sarebbero pronti al braccio di ferro con il club non volendo rinunciare neppure a un euro dei propri ingaggi.

"Psg, futuro incerto per Navas e Paredes"

Molto diverse sono le situazioni di Keylor Navas e Leandro Paredes. Al portiere e al centrocampista, per i quali sono in corso trattative rispettivamente con Napoli e Juventus, quest’anno non sarà più garantito il posto da titolare, ma il Psg è pronto a tenere entrambi i giocatori in organico qualora non venissero trovati gli accordi per i loro trasferimenti.

Tale scenario, peraltro, come riportato sempre da 'Rmc Sport', non inquieterebbe particolarmente né Navas, né Paredes, a caccia sì di un minutaggio elevato nell’anno del Mondiale ma che, forti degli ottimi rapporti con compagni, staff tecnico e dirigenziale, sarebbero certi di non finire fuori rosa e di poter avere i propri spazi durante la stagione. Navas è andato in panchina nelle prime due partite di campionato, prima di saltare per infortunio la convocazione contro il Lille, mentre Paredes è sceso in campo nelle prime quattro gare ufficiali della stagione, Supercoppa compresa, seppur sempre da subentrante per un totale di appena 60 minuti.