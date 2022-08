Luis Oliveira: “Il Napoli ha rimpiazzato bene gli addii, Allegri si gioca la Juve”

Il Napoli ha sostituito molto bene i partenti, la Juve deve puntare su Vlahovic per uscire dal momento difficile. Sono i pensieri principali di Luis Oliveira , ex giocatore di Cagliari e Fiorentina e ora allenatore, a 1 Football Club, programma radiofonico di 1 Station Radio.

Lulù Oliveira analizza prima il nuovo Napoli; “Con l'addio di Mertens ha perso tantissimo, ma sappiamo che la storia del calcio riserva tante sorprese. Dries era un giocatore fondamentale per gli azzurri e resterà per sempre nel cuore dei tifosi visto che è stato un grande simbolo del club. Per quello che abbiamo visto in queste prime due partite, il Napoli è una squadra terribile: 9 gol fatti, la squadra c'è, non si è sentita la mancanza di Mertens né di Insigne . La società li ha rimpiazzati bene? Vedendo l'avvio di campionato, dico di sì, nonostante la scelta sia stata dolorosa. Per Koulibaly penso abbiano pesato gli stimoli".

Oliveira: “Fiorentina-Napoli gara aperta”

Nel weekend il Napoli avrà il primo match difficile della stagione contro la Fiorentina: “Vedendo quanto ha dimostrato il Napoli, a oggi, mi aspetto una partita aperta. Sono due squadre che cercano il risultato attraverso il gol, non con una tattica estrema. Gli azzurri arrivano in grandissima forma, ma nel calcio può succedere di tutto, soprattutto perché la Viola ha un grande allenatore ed è in fase di crescita. Passeranno il turno col Twente? Credo siano avvantaggiati, ma con le squadre olandesi bisogna sempre stare attenti".

Oliveira: “A Torino Vlahovic è a casa”

Non critica Dusan Vlahovic, Oliveira: “Vlahovic non ha difficoltà, a Torino è di casa e avanti alla porta sbaglia pochissimo. La Juve, altresì, deve attaccarsi a lui per uscire da questo momento difficile”. Sul viola Jovic pure parole dolci: "Ha un grande futuro, ma diamogli tempo".

Oliveira fa anche una classifica di mercato: “Diamo troppo peso al calciomercato, alla fine i conti si fanno sul campo, ed è lì che si tirano le somme. Guardando solo gli acquisti, la migliore campagna è stata fatta dal Napoli, subito dopo ci metto la Roma e poi l'Inter. Il Milan mi piace, ma prende troppi gol. De Ketelaere? Questo ragazzo era seguito da tempo dal Milan ma non solo. Ragazzo interessante, giovane e di prospettiva, ma diamogli tempo". Chi invece rischia è il Monza, nonostante la maestosa campagna acquisti: “Mi è parso in difficoltà ma credo che si riprenderà”.

Oliveira: “Allegri si gioca la permanenza sulla panchina della Juve”

Oliveira è anche stupito dalle critiche feroci ad Allegri: “Il calcio è sempre assurdo. Quando Allegri ha vinto tutto, nessuno ha mai criticato, ora ne chiedono la testa. Max quest'anno ha una grandissima responsabilità, deve rispondere a una stagione, quella passata, negativa. Se non farà bene, credo che questo sarà il suo ultimo anno alla Juve".

Oliveira: “Kvara? Non lo conosceva nessuno, gran colpo”

Si torna al Napoli e al migliore delle prime due giornate, il georgiano Kvaratskhelia: “Nessuno lo conosceva nel campionato italiano, non ho mai sentito nessuno parlarne. Ha colpi incredibili: gol, dribbling, assist, colpo di testa. Poi ha tantissimo entusiasmo, com'è consuetudine per i ragazzi della sua età. Ripeto: non lo conosceva nessuno, pertanto facciamo i complimenti al Napoli ed ai suoi dirigenti per averlo preso".