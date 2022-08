Cacia: "Complimenti a chi ha portato Kim al Napoli"

NAPOLI - "Osimhen? Già l'anno scorso ha dimostrato più volte di poter fare la differenza. Ti garantisce un numero importante di reti in una stagione, ha caratteristiche sono perfette per il gioco di Spalletti. Certo, difficilmente viene incontro, quindi credo renda meglio nel 4-2-3-1 che nel 4-3-3, ma con lui basta verticalizzare per essere sempre pericolosi". Lo ha dichiarato, ai microfoni di 1 Station Radio, Daniele Cacia, ex giocatore, fra le tante, di Verona e Fiorentina: "In Italia, di grandi bomber, ne vedo pochi a parte Immobile. Credo che Ciro farà tantissimi gol per ancora un po' di anni, perché di calciatori da area di rigore ce ne sono pochi, ora in tanti giocano col falso nueve. La figura del bomber di razza sta sparendo, ed io non sono assolutamente d'accordo. Vlahovic? Ho visto la gara contro la Sampdoria, quei numeri che ha fatto sono devastanti in negativo. Da attaccante dico che quando becchi una partita del genere, speri che finisca il più presto possibile. A me, francamente, è la Juve a non essere piaciuta: dai bianconeri mi aspetto più costruzione di gioco, ma per questo ci sarebbe bisogno di prendere un calciatore che giochi avanti la difesa. Non mi sembra, oggi, una squadra in grado di lottare per lo Scudetto. Ovvio che mancano Sczcesny, Bonucci, Di Maria, Pogba e Chiesa. Se la Juve è questa, ovvero quella vista contro la Samp, può dire davvero poco in questa stagione".

La corsa Scudetto Cacia si focalizza sulla lotta al titolo: "Scudetto? Come l'anno scorso, vedo Inter e Milan. A Roma, poi, mi sembra di vedere un ambiente speciale, grazie anche all'operato di Mourinho. In quella piazza c'è sempre stato tanto entusiasmo, ma ora si respira anche un'aria speciale. Dispiace non poter vedere Wijnaldum, è un fenomeno, pertanto spero che prendano qualcuno per sostituirlo. Comunque, dopo le milanesi ci vedo il Napoli". E proprio in casa Napoli Cacia si sofferma per parlare di Kim: "In queste due prime partite è stato sufficiente, ma quando perdi un calciatore come Koulibaly diventa tutto difficile, perché sostituirlo è impossibile. Purtroppo per Spalletti non esiste un altro Kalidou. Complimenti a chi ha preso il sudcoreano, ma non mettiamogli pressioni, è difficile mantenere questi livelli per 38 partite".