Cristiano Ronaldo offerto al Napoli, per Osimhen servono almeno 140 milioni!

Jorge Mendes sta offrendo Cristiano Ronaldo al Napoli . Il potente agente portoghese, che assiste anche Keylor Navas , vuole accontentare il suo più illustre assistito e si sta muovendo dietro le quinte per farlo passare a una squadra che gioca la Champions . Nelle ultime ore è tornata prepotentemente alla ribalta l’ipotesi Napoli , con Mendes che sta progettando un piano molto complicato: portare a De Laurentiis un’offerta del Manchester United per Osimhen che prevederebbe l’arrivo di CR7 in azzurro, ovviamente accompagnato da un importante conguaglio.

La valutazione del Napoli di Osimhen

Un’ipotesi molto complicata da realizzare a poco meno da una settimana dalla chiusura del mercato, anche perché il Napoli non ha intenzione di sedersi a trattare per la cessione di Osimhen. Solo un’offerta intorno ai 140 milioni potrebbe far riflettere De Laurentiis. Ma al momento di concreto non c’è niente.