Osimhen, parla l'agente: "Victor vuole restare al Napoli e giocare la Champions"

Attraverso un comunicato ufficiale diffuso sul proprio account Twitter, infatti, Roberto Calenda , agente di Victor Osimhen , ha smentito seccamente la possibilità che l’attaccante nigeriano lasci il Napoli sul finire della sessione di mercato in uno scambio con il Manchester United che avrebbe portato Cristiano Ronaldo in azzurro oltre a 120 milioni di euro nelle casse del club del presidente Aurelio De Laurentiis: "Nessuna trattativa in corso, nessuno scambio - ha twittato Calenda - Victor Osimhen è un giocatore del Napoli e vuole giocare la Champions col suo Napoli dopo averla conquistata sul campo con orgoglio insieme a mister e compagni".

Fiorentina-Napoli, Osimhen guida l'attacco di Spalletti

A due giorni dalla delicata trasferta di Firenze, quindi, la concentrazione in casa Napoli torna esclusivamente sul campo, con Osimhen focalizzato sulla gara del Franchi, dove il nigeriano cercherà di andare in gol per la terza giornata consecutiva dopo aver trovato la via della rete sia al debutto a Verona che in casa contro il Monza.