Napoli, Fabian Ruiz al Psg lunedì. Navas, saldo finale

NAPOLI - Tra domani e martedì Fabian Ruiz sarà un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain, per il viaggio verso Napoli di Keylor Navas ci vorrà qualche giorno in più. L'ultima settimana di mercato si sta delineando e corre parallela all'affare Ronaldo con la necessità di cedere lo spagnolo e provare in tutti i modi a prendere il portiere nonostante le parole di stima di Spalletti nei confronti di Meret: «Ha fatto due grandi partite e c'è già una riserva forte ed esperta come Sirigu». Le gerarchie in porta sono al momento blindate, ma tutto potrebbe cambiare: ci sono ancora cinque giorni per aspettare notizie positive da Parigi (e da Mendes) e accogliere il numero uno del Psg.

Attesa per Navas Navas, da contratto, ha assicurati 18 milioni complessivi fino al 2024. Non vuole rinunciare a nulla, è un professionista, per questo l'operazione non si è ancora sbloccata: come si divideranno la cifra le due società? De Laurentiis è già stato chiaro, è pronto ad offrire al portiere un biennale da 6-7 milioni complessivi, il resto dovrà coprirlo il Psg con una ricca buonuscita, ma al momento manca l'accordo. Il Napoli non ha mai avuto fretta, aspetta l'intesa tra le parti, poi sarà pronta a ingaggiare Navas, intanto un portiere già c'è e gode (anche a parole) della stima di Spalletti: «Meret ha fatto due grandi partite, soprattutto la seconda, quindi stiamo bene tra i pali, abbiamo anche preso una riserva forte ed esperta. Gerarchie? Si guarda quello che succede in settimana, nel calcio moderno il portiere è un ruolo come gli altri, si possono anche fare rotazioni».

Navas a Napoli come titolare Il discorso gerarchie cambierebbe con l'arrivo di Keylor Navas, tre Champions vinte, otto anni tra Real Madrid e Psg, portiere di grande carisma e infinita esperienza che ha già accettato Napoli sapendo di tornare a essere titolare fisso dopo aver vissuto un anno accanto a Donnarumma tra campo e panchina. Lui a Parigi sta bene, è l'idolo dei tifosi, è stato convocato per la gara col Monaco dopo aver smaltito i problemi alla schiena, ma avverte la necessità di tornare a essere protagonista e a Napoli sa bene che troverebbe una piazza calorosa, un club che gioca la Champions e un allenatore che punterebbe subito su di lui. Ma a patto di non perdere neppure un euro del suo ricco ingaggio.