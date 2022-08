Fabian Ruiz lascia Napoli, direzione Parigi: visite e firma col Psg

Fabian Ruiz è in partenza per Parigi. È stato fotografato all'aeroporto di Capodichino con bagagli e buste. Lascia Napoli e il Napoli dopo una trattativa che sembrava non sbloccarsi mai e che alla fine porterà nelle casse azzurre 23 milioni di euro. Il centrocampista a breve farà le visite mediche e firmerà con il Paris Saint Germain di Mbabbè, Messi e Neymar, dove andrà a fare il cambio di Verratti.