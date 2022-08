Giuntoli: "Navas? Al 99% resteremo così. Su Ronaldo nulla di vero"

Ultime ore di mercato con il dubbio portiere in casa Napoli. Chiusa la lunga trattativa con il Psg per la cessione di Fabian Ruiz, il club azzurro ha un'altra trattativa in corso con i francesi per Keylor Navas, ma l'arrivo del portiere costaricense alla corte di Spalletti potrebbe non concretizzarsi.