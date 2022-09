Napoli, un altro indizio sulla permanenza di Ronaldo a Manchester

Sembra ormai praticamente impossibile l'arrivo di Cristiano Ronaldo a Napoli. Nei giorni scorsi, il Manchester United ha provato a convincere i partenopei offrendo il portoghese e 100 milioni per Osimhen, attaccante per il quale il tecnico dei Red Devils ten Hag stravede. De Laurentiis però ha alzato le richieste e fissato dei paletti, soprattutto per evitare di pagare l'enorme ingaggio del cinque volte Pallone d'Oro.