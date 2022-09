Keylor Navas al Napoli: non è ancora finita

NAPOLI - Per il momento un'operazione in Francia è stata quasi conclusa. Magari non la più attesa, anzi di certo, però il Napoli sta per piazzare un colpo in uscita: Ounas al Lilla (2,5 milioni più 500mila euro di bonus e il 40% sulla futura rivendita). La trattativa procede spedita, tant'è che Adam è volato a Parigi, mentre non si è ancora sbloccata la storia più intrigante, quella prioritaria: Keylor Navas .

Napoli, ripresa degli allenamenti

Mercato e squadra

E allora, le ultime scene del mercato. E dunque il balzo sul Gato: lui è il portiere che il club azzurro insegue da mesi, quello che Giuntoli ha puntato per incrementare l'esperienza e lo spessore internazionale del gruppo, ma per definire l'affare serve l'accordo sulla buonuscita tra il Psg e Keylor, titolare di un contratto da 9 milioni a stagione fino al 2024. Intesa che al momento manca: per la risoluzione e un ingaggio last second c'è tempo fino a domani, termine stabilito per la consegna delle liste Champions. Per la verità, mancano anche due punti in classifica dopo il pareggio di ieri con il Lecce al Maradona. Il primo rimpianto alla vigilia di un mini ciclo-verità: sabato con la Lazio all'Olimpico e mercoledì in Champions con il Liverpool in casa. La squadra è tornata in campo già oggi, senza sosta, per forza di cose: sessione mattutina di scarico per chi ha giocato e più intensa per gli altri. A Roma, dopo l'ampio turnover e il passaggio al 4-2-3-1 con Raspadori dietro Osimhen, andrà in scena il dietrofront: 4-3-3 e una formazione pressoché identica a quella delle prime tre.