Kvaratskhelia, l'intermediario: "È stato a un passo dalla Juve. Spalletti decisivo"

Kvaratskhelia, il retroscena sulla Juve: "Paratici l'aveva quasi preso"

Sconosciuti sembrano essere solo i limiti di un giocatore che ha impattato in modo inatteso con il calcio italiano e che sembra destinato ad attirare su di sé anche i riflettori dei top club europei. Intervenuto a 'Radio Kiss Kiss Napoli', però, Gennaro Di Nardo, uno degli intermediari che ha reso possibile l’approdo del georgano a Napoli dalla Dinamo Batumi, ha rivelato come gli azzurri siano stati bravi a battere sul tempo un’altra big della Serie A come la Juventus che stava per assicurarsi le prestazioni di ‘Kvara’: "Ai tempi di Paratici la Juve l'aveva adocchiato, era in fase avanzata, ma direi che per il ragazzo è stato meglio venire al Napoli".