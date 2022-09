"Il Bayern punta Lozano per gennaio. Piace anche a Lipsia, United ed Everton"

"Il Bayern Monaco punta Hirving Lozano per la prossima sessione di calciomercato a gennaio". La voce è iniziata a circolare dall'edizione messicana di Marca e, probabilmente, animerà le settimane che mancano alla riapertura degli affari, con l'ulteriore incognita del Mondiale (e del suo andamento) in programma tra novembre e dicembre.

"Napoli: non meno di 30 milioni per discutere sul cartellino di Lozano"

E ancora: "Non solo il club tedesco. Lozano piace anche a RB Lipsia in Bundesliga, e in Premier League a Manchester United ed Everton. Il Napoli, però, non sarebbe disposto ad aprire il tavolo delle evntuali trattative per una cifra inferiore a 30 milioni di euro".