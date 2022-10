Cremonese-Napoli è la partita di Gaetano: ci sarà spazio per lui?

Sedici minuti lella gara contro lo Spezia (entrando in qualche modo, col proprio zampino, nel gol di Giacomo Raspadori dopo la discesa sulla destra di Hirving Lozano) in campionato e altri undici nella roboante gara Champions di Amsterdam contro l'Ajax: per il giovane fantasista Gianluca Gaetano, fin qui, non c'è stato molto spazio nelle formazioni del Napoli messe in campo da Luciano Spalletti.

Cremonese-Napoli, la "partita del cuore" di Gianluca Gaetano Ora è arrivato il momento della stagione in cui il calendario prevede proprio Cremonese-Napoli, la "partita del cuore" di Gianluca Gaetano, il quale ha lasciato un superbo ricordo di sé allo "Zini" di Cremona nelle due stagioni trascorse in prestito, la seconda coincisa con la promozione - da assoluto protagonista - in Serie A, dopo 26 anni di assenza dei grigiorossi.