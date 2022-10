"Cristiano Ronaldo apre al ritorno in Serie A: ecco dove"

Cristiano Ronaldo è sempre più lontano dal Manchester United . Il portoghese, dopo la rottura con Ten Hag , non è stato convocato per l'ultima sfida di campionato, che ha visto i Red Devils pareggiare sul campo del Chelsea 1-1. Secondo la stampa inglese, Ronaldo sarebbe pronto a lasciare il club a gennaio ed avrebbe in mente il ritorno in serie A.

Ronaldo, il Napoli è ancora interessato

Secondo quanto riportato dal Sun, i manager del portoghese avrebbero sondato alcuni club della Premier, come Chelsea, Newcastle e Arsenal. Ma lo United non vorrebbe cederlo a delle dirette concorrenti. Ecco perchè il ritorno in Italia (dove ha vinto due scudetti in tre anni con la maglia della Juventus), sembra sempre più probabile. La destinazione più probabile, secondo il tabloid inglese, sarebbe il Napoli, club che si era già interessato a Ronaldo in estate e che sta guidando la classifica in serie A.