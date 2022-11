"Napoli, la Premier pazza di Kvaratskhelia: ecco i club interessati"

Un colpo di mercato da oscar. E' quello fatto da Aurelio De Laurentiis portando Khvicha Kvaratskhelia al Napoli . Un gioiello di 21 anni, più di un potenziale fuoriclasse che sta facendo impazzire le difese sia in Serie A che in Champions League.

"Il talento del Napoli Kvaratskhelia vale oggi 100 milioni di euro"

Allo stato dell'arte, il trequartista georgiano ha collezionato numeri da record in maglia azzurra: sulle 12 presenze in campionato, ben sei reti realizzate e 5 assist vincenti. In Champions League, invece, 5 gettoni con 2 gol fatti e 3 "ispirati". Un talento che, anche per umiltà e determinazione, è entrato subito nei cuori dei tifosi partenopei.