Napoli, la mossa di Giuntoli: Samardzic nel mirino

NAPOLI - Se ci fosse un vice Lobotka , e da qualche parte dovrà pur esserci, l’idea sarebbe quella: a gennaio (tranne che nel 2021), il Napoli non ama lanciare soldi dalla finestra , non lo farà neanche ora. Però, se spuntasse un play con cui guardare nel futuro...

I contatti con l'Udinese

Diego Demme ha trovato poco spazio, è un play diverso rispetto allo slovacco, e quindi fatica a entrare nel meccanismo: ma il Napoli non ha fretta, sa che può permettersi di aspettare, e intanto guarda altrove, con proiezione giugno 2023. Lazar Samardzic (20 anni) piace un sacco a Luciano Spalletti e anche a Cristiano Giuntoli, che con l’Udinese - nell’estate alle spalle - ha trattato a lungo Gerard Deulofeu e con la quale parlerà anche di Simone Pafundi (16 anni), “argomento” già affrontato recentemente. Samardzic è stato pubblicamente apprezzato da Spalletti («È fortissimo, è uno alla Zielinski») e quindi, di diritto, entra nel radar del Napoli. Ma esigenze immediate non ce ne sono, da Castel Volturno lasciano filtrare che «non accadrà nulla» e, come s’usa dire, fidarsi è bene ma non fidarsi forse è sempre meglio. Però se spuntasse qualcuno che, in prospettiva, possa crescere al fianco di Lobotka...