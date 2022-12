Cheddira: la priorità è il Bari, ma Napoli e Lazio sono alla finestra

Walid Cheddira quest'anno, in Serie B con il Bari , ha avuto un'impetuosa crescita che lo ha portato alla convocazione ai Mondiali con il Marocco . Nell'ultima partita c'è stato anche l'esordio in Qatar e un paio di occasioni che avrebbero potuto consacrarlo definitivamente. Ma Cheddira è già una stellina ed è normale che possa diventare un pezzo pregiato del mercato. A parlarne a 1 Station Radio è il suo agente, Bruno Di Napoli .

Di Napoli dice: “La possibilità di partecipare a una Coppa del mondo offre tanta visibilità. Questo calciatore ha intrapreso un percorso già lo scorso anno, in questo inizio di stagione ha avuto un exploit che lo ha portato ad andare ai Mondiali. L'allenatore ha tanta stima e fiducia in Cheddira”. Walid “ha tanta fame, vuole crescere costantemente. Ma è anche un ragazzo molto umile”.

Le grandi squadre ce l'hanno già in agenda: “Il ragazzo ha il Bari come priorità. Essendo un attaccante moderno, è attenzionato da tanti club. Valuteremo con la società e il presidente De Laurentiis il suo futuro. Associano il ragazzo al Napoli perché i due club hanno la medesima proprietà, a oggi il Napoli è un top club e sta lottando per lo scudetto. Anche la Lazio cerca un vice-Immobile ed è naturale l'accostamento a Cheddira. La cosa per noi fondamentale è restare concentrati sul Mondiale e sul Bari, non bisogna fare voli pindarici. Magari con il Portogallo potrebbero aprirsi scenari differenti, viviamo il presente con un occhio al futuro”.