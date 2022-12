Napoli, prima Bereszynski, Zanoli e Contini: poi tutto ruoterà attorno a Demme

NAPOLI - Bereszynski, certo, ma innanzitutto il rinnovo di Zanoli fino al 2027 . Le manovre per la definizione dello scambio di prestiti con la Samp tra terzini proseguono secondo copione. Attraverso una serie di passaggi obbligati: e il primo, fondamentale, riguarda il prolungamento del contratto del giovane terzino azzurro , in scadenza tra l'altro a giugno 2023. Cioè tra qualche mese. Lo scambio, però, è praticamente definito: restano da risolvere gli ultimi passaggi e poi, la prossima settimana, la storia dovrebbe chiudersi con il brindisi. Per il resto, beh, tutto gira intorno a Demme . Il Napoli non vorrebbe cederlo, anzi non ha intenzione di privarsi di un giocatore valido, serio e assolutamente affidabile, però Diego il tedesco ha giocato finora 19 minuti in campionato (3 presenze), sia per l'esplosione di Lobotka sia per l'infortunio rimediato dopo la prima a Verona, e dunque valuta l'opportunità di trovare continuità. Meglio se nell'ambito di un progetto tecnico di valore: la Fiorentina, sotto questo aspetto, sarebbe una soluzione ideale . Ma sia chiaro: la Viola pensa a lui nel caso di cessione di Amrabat e il club azzurro lo lascerebbe andare soltanto a titolo definitivo (o in prestito con obbligo). L'eventuale sostituzione? Potrebbe anche non arrivare nessuno.

Asse Samp

E allora, il fronte Samp. E dunque l'operazione Bereszynski-Zanoli e Contini: uno scambio di prestiti sul primo asse e poi il rientro anticipato dal prestito nel caso del portiere. Il terzino polacco, reduce da un buonissimo Mondiale con Zielinski, sta già preparando tutto per la sua nuova esperienza ma prima di sbloccare l'operazioni bisogna definire il rinnovo del contratto di Zanoli fino al 2027. Presupposto ovviamente imprescindibile. Parallelamente il Napoli valuterà anche una soluzione per Marfella, attuale terzo portiere di campionato (in lista Champions c'è Idasiak, prodotto del settore giovanile come Contini): con la Samp si è parlato anche di lui.

A centrocampo

Una volta messo nero su bianco, dicevamo, il mercato di gennaio potrebbe anche finire. Demme permettendo: ci ha provato la Salernitana e ora ci provano il Monza e la Fiorentina, ultima iscritta alla lista degli ammiratori del centrocampista tedesco. La sua è una situazione un po' complessa, nel senso che il club e Spalletti non vorrebbero lasciarlo andare ma lui continua a valutare. Il ds Giuntoli, a sua volta, studia un eventuale profilo da prendere in prestito, ma non è escluso che alla fine il Napoli scelga di non colmare la casella. Un centrocampista che piace moltissimo, in realtà, c'è: Azzedine Ounahi dell'Angers, 22 anni, protagonista di un Mondiale super con il Marocco, ma lo status di extracomunitario impedisce l'affondo. Per gennaio, sia chiaro: nella lista di luglio è in cima. E Giuntoli lavora.